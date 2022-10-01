В Керчи и Феодосии нашли 4 авиабомбы и 1 ручную гранату

Авиабомбы нашли в воде. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым

Крымские спасатели в очередной раз уничтожили взрывоопасные предметы, которые оставила на полуострове Великая Отечественная война. Профессиональные пиротехники успешно поработали в восточной части Крымского полуострова.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым сообщили:

- Были обнаружены и идентифицированы взрывоопасные предметы: в городском округе Керчь на открытой территории - 1 ручная граната Ф-1.

В Феодосии возле мыса Ильи, а точнее в бухте Двуякорная, в 200 метрах от берега пиротехники нашли аж 4 авиационных осколочных бомбы - АО-10.

- Взрывоопасные предметы извлечены, транспортированы и уничтожены, - отметили в ведомстве.

Такие находки не редкость в Крыму и Севастополе, ведь на полуострове в годы войны шли ожесточенные бои с немецко-фашистскими захватчиками.

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