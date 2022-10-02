28-летнего жителя Севастополя задержали с десятками свертков с марихуаной

У севастопольца нашли несколько десятков свертков с наркотиками. Фото: полиция Севастополя

В Севастополе сотрудники полицейского наркоконтроля задержали 28-летнего мужчину, при обыске в доме которого было обнаружено несколько десятков свертков с наркотическим веществом. Как сообщает полиция Севастополя, экспертиза подтвердила, что в свертках –марихуана.

- Изъятое было направлено на исследование в ЭКЦ УМВД. Результат экспертизы подтвердил – в свёртках находится наркотическое средство – марихуана. Подозреваемый рассказал, что изъятые у него наркотики он приобрёл бесконтактным способом в теневом сегменте сети Интернет,-сообщили в полиции города.

В отношении мужчины завели уголовное дело по статье о незаконном приобретении, хранении и изготовлении наркотических средств. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.

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