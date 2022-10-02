16 санаториев и отелей Крыма вошли в Топ-100 российских здравниц

16 крымских санаториев вошли в Топ-100 российских здравниц Фото: Иван Макеев

16 крымских отелей и санаторий вошли в Топ-100 российских здравниц по итогам 2021 года. Как сообщает Министерство курортов и туризма республики, в рейтинге учитывалась инвестиционная привлекательность здравниц, отраслевые и финансовые показатели их деятельности.

- Безусловным лидером рейтинга инвестиционной привлекательности «ТОП-100 российских здравниц» - 2021 год Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья стал санаторно-курортный комплекс «Mriya Resort & Spa»... Кроме того, первое место в ТОП-10 санаториев по инвестпотенциалу занял крымский санаторий «Таврия»,- сообщили в Минкурортов.

Как отмечают организаторы, участники рейтинга расширили лечебно-диагностическую базу, внедрили программы восстановления после COVID-19 и экспресс-диагностики, стали привлекательнее для более взыскательного гостя.

В целом среди здравниц между собой конкурируют «классические» санатории, санаторно-курортные комплексы, пансионаты с лечением и клиники персонализированной медицины.

Всего в рейтинг «ТОП-100 российских здравниц» вошли санатории из 31 регионов. Три региона – Крым, Краснодарский и Ставропольский края – представлены 50 здравницами из 100.

Как отметил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко, туристическая отрасль является для Крыма стратегической. Санатории Крыма показали в 2021 году наибольшую загрузку и эта динамика сохраняется.

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