В Крыму заявили, что никого не наказывают за «нормальные» украинские песни

В Крыму можно слушать "нормальные" украинские песни. Фото: Иван ВИСЛОВ

Советник главы Крыма Олег Крючков прокомментировал ситуацию с исполнением украинских песен на полуострове. По его словам, в Крыму никого не наказывают за «нормальные» украинские композиции.

- На полуострове работают украинские рестораны, да, что говорить, на набережной Ялты кобзарь все лето выступает. Но! Никто не позволит здесь распевать националистические гимны! Хочешь петь «Червону Калыну» или «Батька наш бандера...» - предоставим площадку - отвезем на нейтралку ближе к Николаеву или Запорожью. Пой, сколько хочешь!- написал Крючков у себя в Telegram.

Напомним, в конце августа ди-джея в Щелкино, который поставил националистическую песню ВСУ по просьбе посетителя, оштрафовали на 40 тысяч рублей.

Позже скандал в соцсетях вызвала песня Верки Сердючки в одном из баров Первомайского.

А в сентябре участникам крымско-татарской свадьбы в Бахчисарае пришлось извиняться за танцы под «Червону калину», которую называют гимном украинских националистов. Заведение закрыли на проверку.

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