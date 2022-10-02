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Общество2 октября 2022 11:33

ДТП с участием нескольких автомобилей произошло 2 октября в Симферополе

Пострадал один из водителей
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
Водитель автомобиля «Кia Rio» совершил столкновение с автобусом «I-VAN». Фото: МВД по РК.

Водитель автомобиля «Кia Rio» совершил столкновение с автобусом «I-VAN». Фото: МВД по РК.

Сразу несколько автомобилей столкнулись утром 2 октября на улице Севастопольской в Симферополе. Как сообщает МВД по РК, около 9:30 водитель автомобиля «Кia Rio» не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автобусом «I-VAN», который остановился перед светофором.

- В результате автобус от удара совершил столкновение с автомобилем «Lada Granta», после чего автомобиль «Lada Granta» совершает столкновение с автомобилем «Hyundai i40», - сообщили в МВД по РК.

От удара автобус совершил столкновение с автомобилем «Lada Granta». Фото: МВД по РК

От удара автобус совершил столкновение с автомобилем «Lada Granta». Фото: МВД по РК

В результате ДТП пострадал 38-летний водитель автомобиля «Кia Rio». Автобус был без пассажиров.

На месте аварии работал наряд ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники полиции

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