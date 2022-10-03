В Крыму пропал 54-летний житель Симферополя

Александр Герман. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Крымские волонтеры-поисковики разместили в соцсети ориентировку на жителя столицы республики.

- Пропал Герман Александр Васильевич, 54 года (1967 года рождения), город Симферополь, - сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Крым.

Близкие и родные пропавшего уже больше недели ничего не знают о его судьбе – с 21 сентября 2022 года местонахождение крымчанина неизвестно.

Приметы Александра Германа: 190 сантиметров, нормального телосложения, русые с проседью волосы, голубые глаза.

Если вы видели этого человека, будьте добры, позвоните на горячую линию отряда 8 (800) 7005452 (звонок бесплатный) или 112.

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