Забавный случай в Крыму: туристов напугал олень, которого они приняли за медведя

В Крыму осенью у оленей проходит брачный гон. Фото: Юлия Балахтинова/ФГБУ «Заповедный Крым»/VK

В крымском заповеднике припомнили инцидент с туристами, произошедший ровно год тому назад:

- В отдел познавательного туризма ФГБУ «Заповедный Крым» позвонили встревоженные молодые люди, которые просили срочно эвакуировать их из леса. Ребята сообщили, что прогуливаясь по эколого-просветительскому маршруту «Романовская дорога», услышали рев медведя.

Специалисты успокоили перепуганную молодежь:

- Медведей в Крыму нет, а страшный рык - не что иное, как рев благородных оленей, у которых сейчас в самом разгаре период гона.

Эксперты объяснили, что возле самца, как правило, находится несколько самок, которых он яро защищает от других самцов.

Во время брачных игр в лесу можно заметить места с изрытой почвой, деревья со сломанными ветками и ободранной корой, учуять характерный «олений» запах, – все это тоже проделки рогачей.

- Случаев нападения благородных оленей на человека в Крыму не зарегистрировано, - отметили в ФГБУ «Заповедный Крым».

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