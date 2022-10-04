Погода на 4 октября 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 19 градусов

На Южный берег Крыма пришел дождливый вторник. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

4 октября на Крымском полуострове тишь да гладь - опасные метеорологические явления не ожидаются.

- Во вторник сохранится неустойчивый характер погоды. Местами пройдут кратковременные дожди, в некоторых районах вероятны грозы, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 9…11°, днем 17...19°.

В городе-герое Севастополе облачно с прояснениями. Дождь. Днем северо-западный ветер 6-11 м/с., тепло 17…19°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +16…+18°, северо-западный ветер 1-3 м/с. Малооблачно, дождь.

В Евпатории +15…19°, северо-западный ветер 7-7 м/с. Малооблачно, дождь.

В Керчи +17 …+19°, южный ветер 2-5 м/с. Малооблачно, небольшой дождь.

В Феодосии +16 …+19°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Переменная облачность, дождь.

В Черноморском +15…+17, северо-западный ветер 4-7 м/с. Малооблачно, дождь.

В Джанкое +12…+19°, скорость северо-западного ветра 3-7 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Армянске +13 …+17°, скорость западного ветра 4-6 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

Температура воды Черном море +19 …+20°.

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