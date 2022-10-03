Где в Симферополе и Севастополе 4 октября отключат свет

Свет исчезнет на несколько часов. Фото: архив КП

4 октября часть Симферополя и Севастополя останется без электричества из-за ремонтных работ.

Где не будет электричества:

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00:

- улицы Глинки, 76; Донская, 34-54 , 25-47А ; Дорожная, 68А-106 , 51-67 ; Куйбышева, 76-140/67 , 105-141 ; Молодых Подпольщиков, 70-96/118 , 73-109 ; Общественная, 62-82 , 33-85 ; Стрелковая, 28-38 , 23-41 ; Чонгарская, 48-64 , 59-79 ; Кечкеметская, 46, 51-67 ; Севастопольская, 23-27 ; Братьев Айвазовских, 26-48 , 17-41 ; Белая, 32-42 , 29-41 ; Сакская, 7-27 ; Генуэзская,14, 24-28 , 9-13 ; Джанкойская, 86-102 , 85-105 ; Ларионова, 65-101 ; Ракетная, 20-26 , 17; Мелитопольская, 116-136 , 97а-113 ;

- переулки Коллективный, 2-6 ; Стрелковый, 2-26 , 1-21/123 ; Дорожный, 2-10 , 1-13 ;

Каменский массив: СНТ «Таврида», садовые товарищества - «Сигнал», «Связист», «Источник».

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 18.00

- улица Симиренко 2-42;

с 9.00 до 16.00

- улица Репина 1-Б;

с 8.00 до 15.00

- улицы 5 Бастионная 8-12; Белкина 11;

- площадь Пирогова 6;

с 9.00 до 18.00

- село Верхнесадовое: ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»; улицы Виноградная 2-16, 7 и Симиренко 2-42, 1-43;

с 8.00 до 16.00

- улица Челюскинцев 115;

- село Орлиное: ООО «Акар», АО «Севтелеком» базовая станция, ООО «К-Телеком» базовая станция мобильной связи, объект ФГУП «РТРС» лесной квартал №42 выдел №23, церковь.

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