Бронежилеты и термобелье мобилизованным крымчанам передадут до 20 октября

Мобилизованным крымчанам передают необходимое в зону СВО.

Бронежилеты, шлемы и комплекты термобелья участвующим в специальной военной операции крымчанам передадут до 20 октября. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. В своем telegram-канале он написал график отправки необходимого для военных в зону СВО.

- В период с 15 октября по 7 ноября – демисезонные тактические ботинки с утепленными стельками. Тактическими зимними ботинками мобилизованных снабдят до середины декабря. До 1 ноября нашим воинам будут переданы спальные мешки и утепленные резиновые коврики, - написал Аксенов.

Кроме того, по его словам, военнослужащим уже переданы более 20 беспилотников и оборудование для спецподразделений.

- Приложим все силы, чтобы каждый крымчанин, принимающий участие в специальной военной операции, был обеспечен всем необходимым. Прошу принять это во внимание и учесть при подготовке к мобилизации,- отметил Аксенов у себя в telegram.

Напомним, ранее крупные банки Крыма подключились к закупке экипировки для добровольцев.

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