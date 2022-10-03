Жительница Крыма перевела мошенникам почти 2 миллиона рублей

За неделю в Крыму зафиксировали 50 фактов дистанционного мошенничества Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

68-летняя жительница города Саки перевела мошенникам почти 2 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Республике Крым.

– Мошенник действовал от имени сотрудника правоохранительных органов. Он позвонил на мобильный номер 68-летней жительнице города Саки под предлогом возмещения ущерба за приобретенные препараты и выманил у нее 1 млн. 964 тыс. рублей, которые пенсионерка перечислила злоумышленнику через отделение почты, – говорится в сообщении.

Это максимальная сумма, которую удалось заполучить крымским мошенникам на этой неделе. Всего же с 26 сентября по 2 октября в Крыму зафиксировали 50 фактов дистанционного мошенничества.

В 31 случае злоумышленники использовали социальные сети, мессенджеры и интернет-сайты, похитив таким образом более 1 млн рублей. На втором месте преступления с использованием телефонных звонков – 15 случаев, при этом именно этим способом было похищено больше всего денег – 6,5 млн рублей. Еще 300 тысяч рублей ушло со счетов крымчан после скачивания сторонних приложений и после перехода по ссылкам от неизвестных источников (4 факта).

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