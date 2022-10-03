В Крыму опровергли фейки о невозможности выезда из Херсонской области

Информация о том, что жители Херсонской области не могут выехать в Крым, не соответствует действительности Фото: Алексей БУЛАТОВ

Информация о том, что жители Херсонской области не могут выехать в Крым, не соответствует действительности. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.

Ранее в ряде телеграм-каналов появились сообщения о невозможности выезда из Херсонской области в Крым – якобы граждан, пожелавших покинуть территорию региона через полуостров, разворачивают на границе.

– Фейк на фейке, один безумнее другого. На границе все в обычном режиме, досмотр проходят все на общих основаниях, с любыми паспортами, – прокомментировал Олег Крючков в своем телеграм-канале.

По его словам, когда завершится процедура вхождения новых территорий в состав РФ, таможня и пограничники уйдут на другие места службы – так же, как это было с Крымом в 2014 году.

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