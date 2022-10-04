В Крыму пропал 81-летний житель Сакского района

Петр Осипенко. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Крымские волонтеры-поисковики разместили в соцсети ориентировку на мужчину преклонного возраста.

- Пропал Осипенко Петр Никандрович, 81 год (1941 года рождения), село Червонное, Сакский район, - сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Крым.

Близкие и родные ничего не знают о судьбе пожилого крымчанина уже несколько недель - с 11 сентября 2022 года его местонахождение неизвестно.

Приметы Петра Осипенко: 180 сантиметров рост, худощавого телосложения, седые волосы, карие глаза.

Если вы видели этого человека - звоните на горячую линию отряда 88007005452 (звонок бесплатный) или 112.

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