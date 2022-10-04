В Крыму осудят участника ячейки запрещенной в РФ «Свидетели Иеговы»*

Крымчанина ждет суди за участие в деятельности запрещенной в РФ религиозной организации
Фото: Артем КИЛЬКИН
Жителя Красногвардейского района Крыма будут судить за участие в деятельности запрещенной в РФ организации «Свидетели Иеговы»*. Об этом сообщили в пресс-службе крымского Следкома.
С апреля 2017 года по сентябрь 2022 года мужчина, являясь председателем организации, был активным приверженцем и последователем общины.
В 2017 году решением Верховного суда РФ религиозная организация и входящие в ее структуру местные религиозные организации, в том числе в пгт. Красногвардейское», были ликвидированы, а их деятельность признана экстремистской.
- Несмотря на это обвиняемый продолжал осуществлять пропагандистскую деятельность запрещенной организации, используя литературу, находящуюся в Федеральном списке экстремистских материалов, - говорится в сообщении.
На мужчину завели уголовное дело. Следователи провели к настоящему моменту не менее 10 обысков по месту его жительства и адептов организации. Были изъяты важные документы и экстремистская литература. Расследование продолжается.
*«Свидетели Иеговы» - запрещенная в РФ организация
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