В Крыму осудят участника ячейки запрещенной в РФ «Свидетели Иеговы»*

Крымчанина ждет суди за участие в деятельности запрещенной в РФ религиозной организации Фото: Артем КИЛЬКИН

Жителя Красногвардейского района Крыма будут судить за участие в деятельности запрещенной в РФ организации «Свидетели Иеговы»*. Об этом сообщили в пресс-службе крымского Следкома.

С апреля 2017 года по сентябрь 2022 года мужчина, являясь председателем организации, был активным приверженцем и последователем общины.

В 2017 году решением Верховного суда РФ религиозная организация и входящие в ее структуру местные религиозные организации, в том числе в пгт. Красногвардейское», были ликвидированы, а их деятельность признана экстремистской.

- Несмотря на это обвиняемый продолжал осуществлять пропагандистскую деятельность запрещенной организации, используя литературу, находящуюся в Федеральном списке экстремистских материалов, - говорится в сообщении.

На мужчину завели уголовное дело. Следователи провели к настоящему моменту не менее 10 обысков по месту его жительства и адептов организации. Были изъяты важные документы и экстремистская литература. Расследование продолжается.

*«Свидетели Иеговы» - запрещенная в РФ организация

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