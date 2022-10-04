В Крыму 4 октября выявили 137 новых заболевших COVID-19

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Республике Крым 4 октября выявлено 137 новых случаев заражения COVID-19, с начала пандемии - 207 108. Такие данные приводит Минздрав республики.

- За истекшие сутки госпитализировано 13 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 004 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 158 человек, выздоровевших за весь период - 198 55, - говорится в сообщении.

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

На территории Севастополя за минувшие сутки зафиксировали 47 новых случаев заболевания COVID-19, с начала пандемии - 94 723. Такие данные приведены на официальном портале городского правительства.

- За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 6 человек. Выписаны 17 пациентов. На данный момент в больницах находятся 94 пациента, из них 88 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Кроме того, а минувшие 24 часа в городе от коронавируса умерли два два человека в возрасте 85 и 86 лет.

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