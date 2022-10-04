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Здоровье4 октября 2022 8:09

В Крыму 4 октября выявили 137 новых заболевших COVID-19

В Севастополе за минувшие сутки зафиксировали 47 новых случаев заболевания ковидом
Екатерина НАЗАРОВА
На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Республике Крым 4 октября выявлено 137 новых случаев заражения COVID-19, с начала пандемии - 207 108. Такие данные приводит Минздрав республики.

- За истекшие сутки госпитализировано 13 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 004 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 158 человек, выздоровевших за весь период - 198 55, - говорится в сообщении.

Данные Минздрава РК

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

На территории Севастополя за минувшие сутки зафиксировали 47 новых случаев заболевания COVID-19, с начала пандемии - 94 723. Такие данные приведены на официальном портале городского правительства.

- За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 6 человек. Выписаны 17 пациентов. На данный момент в больницах находятся 94 пациента, из них 88 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Кроме того, а минувшие 24 часа в городе от коронавируса умерли два два человека в возрасте 85 и 86 лет.

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