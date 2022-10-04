Советника главы Крыма Мусаева избили из-за его патриотических взглядов

Фото: Эрвин Мусаев/ВК

Бывшего директора телеканала «Миллет» и советника главы Крыма Эрвина Мусаева избили за его гражданскую позицию. Об этом он написал сразу после инцидента в своем Telegram-канале.

Он отметил, что нападение, которое произошло в понедельник третьего октября, это не просто вызов, а признание его успехов и признак того, что он на правильном пути.

- Хочу сказать, что я не изменял и не собираюсь менять свою позицию. Всегда действовал и выражал свои приоритеты честно и открыто, и не собираюсь изменять своим принципам, - написал Мустафаев.

С конца февраля он несколько раз был в зонах денацификации, поэтому всегда был уверен в своих словах и выражал свою позицию открыто.

Он также добавил, что готов адекватно и оперативно отреагировать на этот прецедент, руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации.