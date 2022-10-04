В Симферополе демонтируют 5 незаконных построек

Решение о демонтаже было принято профильной комиссией. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе признаны незаконными еще 5 объектов, их демонтируют. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- 4 капитальных строения и 1 нестационарный торговый объект признаны незаконными и будут демонтированы. Решение об этом принято членами профильной комиссии, - говорится в сообщении.

Как отметила первый замглавы администрации столицы Крыма Олеся Силантьева, работа по выявлению незаконных построек проводится ежедневно. Собственникам таких объектов разъясняют необходимость их добровольного демонтажа. Если же собственников установить не удается, то на официальном сайте городской администрации и в газете «Южная столица Крым» размещаются уведомления об их розыске.

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