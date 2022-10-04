Через Крым провезли больше 1,4 тысячи тонн гуманитарного груза в сентябре

Фото: пресс-служба Крымской таможни

Сотрудники Крымской таможни в сентябре оформили свыше 1,4 тысячи тонн гуманитарных грузов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Всего с начала спецоперации через таможню прошло 1 132 автомобиля с 11 092 тоннами гуманитарных грузов. В Херсонскую и Запорожскую области через Крым отправлялись товары первой необходимости, средства личной гигиены, канцелярские и другие товары.

- Декларирование товаров и прохождение гуманитарных колонн осуществлялось Главным управлением МЧС России по Республике Крым, - говорится в сообщении.

Гумконвои оформлялись круглосуточно, в первоочередном порядке и без уплаты пошлин и налогов; также в их отношении не применялись меры тарифного регулирования. Среднее время оформления не превышало 15 минут.

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