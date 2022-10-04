За поджог дома бывшей жены крымчанин получил почти три года колонии

В Крыму мужчина получил срок в колонии за поджог чужого дома Фото: Евгения ГУСЕВА

43-летний житель Кировского района осужден за умышленный поджог чужого дома, сообщили а пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

- В июне текущего года мужчина пришел к частному дому в с. Первомайское, где проживала его бывшая супруга с совместными детьми и родителями. Подсудимый, используя принесенную с собой канистру, выплеснул на оконные рамы кухни, ванной комнаты и стену дома бензин, после чего поджег строение, - говорится в сообщении.

Собственником дома оказался пенсионер, которому был причинен ущерб в размере 26 тысяч рублей. Поджигателя осудили на два года и 10 месяцев в колонии-поселении. Кроме того, был удовлетворен гражданский иск в полном объеме.

Напомним, в Саках пьяный мужчина поджег автомобиль из-за постоянно срабатывающей сигнализации. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50