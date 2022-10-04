В Крыму с начала частичной мобилизации выросло число браков

За последние две недели большинство женихов в Крыму - военные. Фото: Минюст РК

С начала частичной мобилизации в Крыму выросло количество браков. Как сообщили в Министерстве юстиции РК, число бракосочетаний в среднем увеличилось на сотню и составило 696.

- В пятницу – 23 сентября и в субботу 24 сентября браков было, в принципе, привычное для «свадебного сезона» количество - 356, а вот 30 сентября и 1 октября их было заметно больше – 454,- отметили в Минюсте.

При этом, как уточнили КП-Крым в пресс-службе ведомства, 90 женихов - военнослужащие.

В целом, большинство молодоженов, вступивших в брак на прошлой неделе, в пределах 30 лет для мужчин и 25 лет для женщин. Самыми возрастными молодоженами стала пара, в которой жениху 84 года, а невесте 77 лет.

Больше всего свадеб зарегистрировано в Симферопольском районе, Симферополе, Керчи, Евпатории, Ялте и Феодосии.

При этом за две недели заявления в ЗАГС подали в два раза больше крымчан. Связать себя узами брака захотели 1205 жителей полуострова.

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