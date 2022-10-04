Андрей Валецкий. Фото: пресс-служба МВД по РК

В Крыму ищут 31-летнего Андрея Валецкого, совершившего преступление. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

- Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Первомайскому району разыскивается гражданин Велецкий Андрей Миронович, 31.07.1991 года рождения, уроженец пгт. Армянск, Красноперекопского района, - говорится в сообщении.

Мужчина зарегистрирован в Армянске, в микрорайоне имени Корявко, однако проживает по адресу: Первомайский район, село Гришино, улица Кирова.

Его ищут за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 314.1 УК РФ (уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений).

Граждан, владеющих какой-либо информацией о его местонахождении, просят сообщить об этом по телефонам: +7 978 142-76-90, +7 999 461-01-61, +7 978 737-03-31 или «102».

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50