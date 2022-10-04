Крымчане стали чаще давать новорожденным дочерям имя Мира

За две недели в Крыму свидетельства о рождении получили 696 малышей Фото: Артем КИЛЬКИН

В Крыму за последние две недели стали чаще называть новорожденных девочек символическим именем Мира. Об этом сообщили в Министерстве юстиции РК. В целом же, по данным ведомства, имена детям традиционно выбирают самые разнообразные.

- На прошлой неделе сразу в нескольких случаях встречалось символическое имя Мира, а также Есения, Моника, Василиса, Дария, Эльдар, Эмир, Марьяна, Яков, Таисия, Всеволод, Григорий, Егор, Оливия, Эльмаз, Елисей, Ян, Яна, Евгений, Евгения, Мирон, - сообщили в Минюсте.

Среди популярных имен были – Михаил, Артем, Амир, Иван, Тимур, Даниил, Матвей, Мария, Ева, Милана, Мелания, София, Камила, Анна, Александра.

Самыми редкими именами за две недели были: Богиня, Урсула, Авид, Спартак, Майе, Мартик, Сераджия, Найль, Александрина, Мувидет, Араксия, Ар-Райян, Хушнуджон, Юсра.

Отметим, наибольшее количество свидетельств о рождении выдано в Симферополе – 226, в Бахчисарае – 44, в Евпатории – 38, в Ялте и в Керчи - по 35.

Всего в Крыму за две недели, с 20 сентября по 1 октября, свидетельства о рождении получили 696 детей.

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