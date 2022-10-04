С начала частичной мобилизации в Крыму в 2 раза выросло число установлений отцовства

Число установлений отцовства в Крыму выросло в два раза Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние две недели в Крыму в два раза выросло число установлений отцовства. По данным Министерства юстиции республики, в основном мужчины признавали себя отцами детей, родившихся вне брака ранее, и лишь небольшая часть записей в актах гражданского состояния касалась признания отцовства новорожденных.

- Примечательным оказалось количество записей актов об установлении отцовства – 201, это больше в два раза, чем за предыдущие аналогичные периоды. Большая часть таких записей актов зарегистрирована на ранее составленную запись акта о рождении, меньшая – при регистрации рождения,- отметили в Минюсте.

Напомним, с 20 сентября по 1 октября в Крыму увеличилось количество свадеб. Большинство женихов, вступивших в брак – военнослужащие.

Кроме того, за две недели крымчане несколько раз называли своих новорожденных дочерей символическим именем Мира.

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