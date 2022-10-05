Погода на 5 октября 2022 года в Крыму и Севастополе: нагрянули первые заморозки

В Крыму становится прохладнее.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
5 октября на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.
- Ночью и утром в степных и предгорных районах Крыма ожидаются заморозки до минус 2°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 5…7°, днем 17...19°.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем северный ветер 5-10 м/с., тепло 18…20°.
В Ялте, как сообщает gismeteo, +14…+19°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Ясно.
В Евпатории +13…18°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Ясно.
В Керчи +15 …+17°, южный ветер 2-5 м/с. Переменная облачность.
В Феодосии +13 …+19°, северо-западный ветер 2-7 м/с. Ясно.
В Черноморском +15…+16, северо-западный ветер 4-8 м/с. Ясно.
В Джанкое +10…+18°, скорость северо-западного ветра 3-5 м/с. Ясно.
В Армянске +11 …+17°, скорость западного ветра 4-6 м/с. Переменная облачность. Температура воды в Черном море +19 …+20°.
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