Где в Симферополе 5 октября отключат электричество

Свет пропадет на несколько часов. Фото: архив КП

5 октября часть Симферополя на несколько часов останется без электротока. Перебои со светом возникнут из-за ремонта электросетей.

Где не будет электричества с 8.00 до 17.00:

- улицы Киевская, 116а, 142, 142а; Донская, 34-54 , 25-47А ; Дорожная, 68А-106 , 51-67 ;

Куйбышева, 76-140/67 , 105-141 ; Молодых Подпольщиков, 70-96/118 , 73-109 ; Общественная, 62-82 , 33-85 ; Стрелковая, 28-38 , 23-41 ; Чонгарская, 48-64 , 59-79 ; Кечкеметская, 46, 51-67 ; Севастопольская, 23-27 ; Братьев Айвазовских, 26-48 , 17-41 ; Белая, 32-42 , 29-41 ; Сакская, 7-27 ; Генуэзская,14, 24-28 , 9-13 ; Джанкойская, 86-102 , 85-105 ; Ларионова, 65-101 ; Ракетная, 20-26 , 17; Мелитопольская, 116-136 , 97а-113 ; Турецкая, 20/7, 20-28 , 1-27 ; Чехова, 34-42 ,13, 17, 25; Караимская/ С. Ценского, 1/17; Караимская/ Чехова; Чехова, 10/9, Караимская, 16, 1/17, 9/10; Турецкая/ Чехова; Севастопольская, 22/2;

- переулки Коллективный, 2-6 ; пер. Стрелковый, 2-26 , 1-21/123 ; Дорожный, 2-10 ,

1-13 ;

- микрорайон Каменка: СНТ «Таврида», садовые товарищества «Сигнал»,«Связист» и «Источник».

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