В главном вузе Крыма открыли кафедру многопрофильной клинической подготовки

Фото: пресс-служба КФУ

В Крымском федеральном университете имени В. И. Вернадского теперь есть кафедра многопрофильной клинической подготовки. Она будет работать на базе Городской больницы №1 имени Н. И. Пирогова в Севастополе.

- Обучающиеся, еще будучи студентами, будут понимать, как развивается регион, где их место в этом регионе, и планировать свое будущее, а, возможно, даже трансформировать образование, углублять свои знания в каких-то областях, - цитирует КИА сообщение пресс-службы КФУ.

Открытие факультета позволит начать подготавливать ребят по таким специальностям, как анестезиология-реаниматология, рентгенология, неврология, хирургия, инфекционные болезни, акушерство и гинекология.

В медцентре молодые люди будут вести научную работу в области современных технологий диагностики, лечения и реабилитации пациентов, а также будут заниматься разработкой новых методик быстрого лечения различных заболеваний.

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