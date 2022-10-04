19-летней жительнице Ялты грозит 20 лет за распространение наркотиков

Фото: УМВД по РК

19-летнюю жительницу Ялты задержали по подозрению в незаконном сбыте наркотиков. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Республике Крым, девушку поймали с поличным, когда она прятала запрещенные вещества в тайники в одном из сел Сакского района.

Фото: УМВД по РК

- Девушка признала, что приехала специально в Сакский район, чтобы заложить наркотики в тайники для дальнейшего их распространения бесконтактным способом посредством сети интернет, - говорится в сообщении.

Полицейские изъяли наркотики, которые подозреваемая успела разложить по тайникам, а также мобильный телефон, банковские карты и другие вещественные доказательства.

Фото: УМВД по РК

Экспертиза показала, что в закладках находилось наркотическое средство «N-метилэфедрон» общим весом 40 грамм. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ – «Незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ».

Девушке грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

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