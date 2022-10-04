Более восьми тонн старых покрышек отправили из Ялты в Евпаторию на переработку

Фото: t.me/yanina_pavlenko

Глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила об отправке более восьми тонн старых автомобильных шин на переработку в Евпаторию. Еще 13-14 тонн отправят в ближайшее время.

- Все эти покрышки в ходе субботников службы ДЖКХ и ялтинцы собирали по контейнерным площадкам, оврагам, косогорам и устьям рек. Хранились они на специализированной площадке, - написала она в своем телеграм-канале.

Материал, полученный в результате переработки шин, используют для изготовления покрытий для детских и спортивных площадок

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