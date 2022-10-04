В трех муниципалитетах Крыма сменились прокуроры

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Приказами генпрокурора РФ в Феодосии, Ленинском и Советском районах Крыма назначены новые прокуроры. Об этом сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

Так, в Феодосии назначен старший советник юстиции Роман Штрыков.

- До назначения прокурором Феодосии Роман Александрович занимал должность прокурора Ленинского района Республики Крым, - говорится в сообщении

На должность прокурора Ленинского района заступил советник юстиции Антон Новожилов. До этого он трудился в должности прокурора Коминтерновского района Воронежа.

Прокурором Советского района назначили советника юстиции Ивана Рыбакова, ранее заниавшего должность зампрокурора Бахчисарайского района.

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