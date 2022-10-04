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Происшествия4 октября 2022 16:20

В Керчи водитель легковушки сбил мужчину на пешеходном переходе

Обстоятельства устанавливаются
Дмитрий Коренев
Фото: пресс-служба УМВД России по РК

Фото: пресс-служба УМВД России по РК

4 октября на улице Чкалова в Керчи произошла дорожная авария с участием пешехода. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Республике Крым.

По предварительным данным, около 16:33 водитель автомобиля «ЗАЗ-110307» сбил 39-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

- В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение, - сообщили в ведомстве.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции. По факту ДТП проводится проверка.

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