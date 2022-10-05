Ялта вошла в топ-10 популярных направлений для путешествий с животными

В Ялте хорошо относятся к туристам с домашними животными.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Крымский полуостров гостеприимно встречает всех отдыхающих, включая тех, кто путешествует с хвостатыми друзьями.
- Все больше отельеров начинают благосклонно относиться к гостям с питомцами. Речь идет о традиционных домашних животных - собаках и кошках. Экзотов по-прежнему не принимают, - рассказали эксперты сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru, которые проанализировав данные брони, составили рейтинг самых востребованных у туристов с домашними любимцами городов.
Ялта в этом списке находится в «золотой середине» - у города счастья 4-ое место.
Топ-10 популярные направления для путешествий с животными летом 2022 (средняя стоимость в рублях ночи):
- Санкт-Петербург, 4580
- Сочи, 4478
- Казань, 3860
- Ялта, 4117
- Москва, 4035
- Калининград, 2729
- Ростов-на-Дону, 2899
- Волгоград, 2872
- Нижний Новгород, 3429
- Воронеж, 2631.
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