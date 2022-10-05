В Керчи ремонтируют дорожное полотно на улицах 1-й Пятилетки и Шевченко

Ремонт дорожного полотна на Шевченко. Фото: Святослав Брусаков/Tg

Дорожное полотно в Керчи продолжают приводить в порядок.

Так, рабочие недавно приступили к подготовке дороги на улице 1-й Пятилетки. Уже частично демонтировали старые бордюры и устанавливают новые, передает Керчь.ФМ. Перед началом дорожных работ были установлены предупреждающие дорожные знаки.

Напомним, ранее в городе начали ремонтировать асфальт на улице Шевченко. По словам главы местной администрации Святослава Брусакова, строители выполняют ремонт в рамках ликвидации последствий ЧС. Работы ведутся с учетом погодных условий.

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