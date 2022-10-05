Секретарь Совбеза Патрушев заявил о высоком уровне террористических угроз в Крыму

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В Крыму отмечается высокий уровень террористических угроз на фоне СВО, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во время своего выступления в Севастополе.

- Благодаря эффективным действиям спецслужб и правоохранительных органов предотвращено 12 преступлений террористической направленности, - цитирует РИА Новости Патрушева.

По его словам, пресечена деятельность таких террористических организаций, как «‎Правый сектор»* и «‎Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*, а также ликвидирован канал финансирования международной террористической организации «‎Исламское государство»*.

В ходе заседания антитеррористической комиссии были рассмотрены дополнительные меры по антитеррористической защите объектов транспортной инфраструктуры. Кроме того, было поручено обеспечить транспортную инфраструктуру инженерно-техническими средствами защиты, внедрить отечественное досмотровое оборудование, повысить готовность сил и средств реагирования на ЧП.

*Организация, признанная террористической, запрещена на территории РФ

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