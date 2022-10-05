В Севастополе впервые отреставрируют полотно диорамы «Штурм Сапун-горы»

Здание диорамы «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года». Фото: Музей обороны Севастополя/Vk

В Севастополе отреставрируют полотно диорамы «Штурм Сапун-горы». За 63 года существовать здания диорамы попытки восстановить живописное полотно высотой 5,5 метра еще не предпринималось.

- С 17 октября 2022 года здание диорамы «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года» закрывается для проведения реставрации живописного полотна и предметного плана, - сообщили в пресс-службе Музея обороны города-героя.

Кроме того, будет создана новая экспозиция на первом этаже здания. Завершить работы намерены в 2023 году - ко Дню Великой Победы. Реставрацию будет выполнять ФГБУК «Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И.Э. Грабаря».

Справка: на легендарном живописном полотне диорамы «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года» изображен кульминационный момент штурма Сапун-горы войсками 51-й и Приморской армий.

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