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Общество5 октября 2022 10:28

Крымская таможня ищет хозяина для служебного пса-пенсионера

Голден-ретривер по кличке Лорд собирается на заслуженный отдых
Дмитрий Коренев
Фото: Крымская таможня

Фото: Крымская таможня

Служебный пес по кличке Эль Перро де Оро Лорд (Лорд) породы золотистый ретривер собирается на заслуженный отдых, сообщает пресс-служба Крымской таможни.

Лорду шесть лет (дата рождения - 04.09.2016). Отмечается, что пес «воспитан, дружелюбен, прекрасный компаньон, обучен командам, очень красив и умен». Сейчас ему подыскивают любящего хозяина.

- Голден-ретривер передается на безвозмездной основе с единственным условием - ненавязчивым отслеживанием судьбы Лорда, - говорится в сообщении.

Более детальную информацию можно получить по телефону 8 (978) 107-63-53 (Андрей Анатольевич).

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50