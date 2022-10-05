Пять тысяч детей из Херсонской области приедут в Крым на отдых

В ближайшее время в Крым на оздоровление прибудут пять тысяч детей из Херсонской области Фото: Евгения ГУСЕВА

В ближайшее время в Крым на оздоровление прибудут пять тысяч детей из Херсонской области. Об этом сообщил глава Крыма в своем телеграм-канале.

- Обсудил с врио губернатора Херсонской области Владимиром Васильевичем Сальдо вопрос оздоровления детей. В ближайшее время ожидаем прибытия в Крым 5000 детей из Херсонской области», - написал он.

Деньги на организацию отдыха для ребят выделят из федерального бюджета.

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