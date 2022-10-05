В Крыму задержали посредника, передававшего взятки сотрудникам вуза

41-летний житель Крыма обвиняется в посредничестве во взяточничестве Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

41-летний житель Крыма обвиняется в посредничестве во взяточничестве (часть 2 статьи 291.1 УК РФ). Как сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Крыму и Севастополю, он передал должностным лицам одного из крымских вузов более 128 тысяч рублей.

- По данным следствия, с декабря 2020 года по март 2021 года обвиняемый, выступая посредником в передаче денежных средств от студентов, передал должностным лицам одного из вузов полуострова более 128 тысяч рублей за закрытие экзаменационных долгов, - говорится в сообщении.

Дело возбудили по материалам УЭБиПК Крымского ЛУ МВД России на транспорте. Следователи изъяли зачетные и экзаменационные ведомости. Допрашиваются свидетели.

На время следствия обвиняемый отпущен под подписку о невыезде.

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