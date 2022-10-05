Под Ялтой в районе Чертовой лестницы спасли травмированного мужчину

Фото: ГУ МЧС по РК

Днем 4 октября в поселке Форос (городской округ Ялта) спасатели оказали помощь мужчине, который упал во время прогулки в районе Чертовой лестницы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.

- В 14:39 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что мужчина упал и самостоятельно выбраться не может. Требуется помощь спасателей, - говорится в сообщении.

На место незамедлительно выдвинулись сотрудники части горной поисково-спасательной Специализированного отряда ГУ МЧС по республике. Совместно со специалистами ГКУ ЦГЗ Севастополя они подняли мужчину и доставили к карете скорой помощи.

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