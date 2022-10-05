При пожаре под Феодосией огнеборцы спасли двух человек

Пожар ликвидировали в течение двух часов Фото: ГУ МЧС России по Республике Крым

Вечером 4 октября в поселке Приморском под Феодосией произошел пожар. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым, загорелась квартира на последнем этаже жилой пятиэтажки.

Сообщение о пожаре поступило в 17:18. К моменту прибытия пожарных из окон валил черный дым. Пламя могло перекинуться на соседние квартиры.

Фото: ГУ МЧС России по Республике Крым

- Сотрудники МЧС оперативно вывели двух человек из квартиры, также провели эвакуацию 20 жителей, в том числе 6 детей, из соседних квартир, - говорится в сообщении.

Пожар ликвидировали в течение двух часов. Перехода огня на соседние квартиры удалось избежать. Обошлось без пострадавших.

Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Огонь уничтожил квартиру практически полностью. Причины возгорания выяснят эксперты.

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