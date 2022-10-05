Фермеры в Крыму организовали поставку свежих овощей и фруктов для мобилизованных

Фермеры помогают разнообразить рацион мобилизованных крымчан и севастопольцев. Фото: скриншот из видео отдела информационного обеспечения ЧФ

Крымские фермеры организовали поставку свежих овощей и фруктов для рациона мобилизованных, которые проходят слаживание на полигоне морской пехоты Черноморского флота в Севастополе. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения флота.

- Таким образом местные фермеры оказывают поддержку резервистам. На стол попадают яблоки, груши, перец, томаты и огурцы, - сообщили в пресс-службе ЧФ.

Питание мобилизованных организовано по нормам довольствия для военнослужащих, в том числе по системе «шведский стол». Фермерские продукты идут в дополнение к рациону, организованному для военных Министерством обороны.

В меню у мобилизованных: мясо, борщи и супы, а также макароны, овощи и фрукты.

27 сентября мобилизованных крымчан и севастопоьцев проводили на службу.

Напомним, в Крыму и Севастополе частичной мобилизации подлежат граждане, ранее прошедшие военную службу в Вооруженных Силах и имеющие определенные военно-учетные специальности. Приоритет отдается тем, кто имеет боевой опыт.

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