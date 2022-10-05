В двух селах под Симферополям строят физкультурно-оздоровительные комплексы

Фото: Юрий Гоцанюк/Tg

В селах Перово и Доброе Симферопольского района продолжается строительство физкультурно-оздоровительных комплексов по национальному проекту «Демография». Об этом сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

В селе Перово объект достроен на 60%. Там трудятся 50 человек, нехватки в технике нет. К настоящему дню установлены стены комплекса, ведется монтаж каркаса под установку окон и дверей, подготовка к приему бетона на крышу и трибуны, малярные работы, штукатурка, монтаж электрики, разводка трубопровода по отоплению и водопроводу, ведётся монтаж сэндвич-панелей.

Что касается комплекса в селе Доброе, то на объекте наблюдается нехватка рабочих рук и техники.

- На сегодня количество техники и рабочих хватает, но для ускорения строительства их следует увеличить. На сегодня сделана большая часть стен ФОКа и каркас. Ведутся работы по укладке кровли комплекса и по установке коммуникационных и электрических сетей, - сообщил Гоцанюк.

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