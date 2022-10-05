Ранее судимый житель Сакского района пробрался в дом односельчанина и украл смартфон

Мужчина проник в дом, воспользовавшись незапертой дверью Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Житель одного из сел Сакского района подозревается в краже смартфона у односельчанина. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Республике Крым.

- В полицию поступило заявление о краже из домовладения в одном из сел Сакского района. Предметом преступных посягательств стал смартфон, который после совершения кражи сдан в один из ломбардов г. Саки, - говорится в сообщении.

Полицейские оперативно собрали доказательства и установили подозреваемого - им оказался 53-летний ранее судимый односельчанин потерпевшего. Он признал вину и рассказал, что проник в дом, воспользовавшись незапертой дверью, украл телефон и сдал его в ломбард. Вырученные деньги он потратил на личные нужды.

Похищенный смартфон изъяли. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ – «Кража». Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

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