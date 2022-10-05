В Симферополе пропала 16-летняя девушка

Фото: vk.com/lizaalert_krum

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым сообщил о пропаже 16-летней девушки. Ориентировка опубликована на странице отряда во «ВКонтакте».

- Пропала Самохина Лилиана Викторовна, 16 лет (2006 года рождения), город Симферополь, Республика Крым. Со 2 октября 2022 года ее местонахождение неизвестно, - сообщили волотеры.

Приметы пропавшей: рост 150 см, телосложение нормальное, глаза голубые, волосы красно-рыжие.

Была одета в черную пайту и черные джинсы.

Обладающих информацией о ее местонахождении просят сообщить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112 (звонок бесплатный).