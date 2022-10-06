Остановку на площади Советской в Ялте перенесли в более удобное место

Фото: Янина Павленко/Tg

В Ялте продолжается благоустройство на площади Советской. Как сообщила глава местной администрации Янина Павленко, одноименную остановку рядом с площадью решили перенести в более удобное место.

- Выполняется перенос остановки «Площадь Советская». На объекте под руководством проектировщика работают 55 человек, но возможно будем увеличивать количество рабочих на укладку плитки и прокладку коммуникаций, - написала Павленко в своем telegram-канале.

По словам главного архитектора проекта Ивана Ковалева, на пощади оборудуют амфитеатры и фонтан.

- Амфитеатры представляют собой ряд скамеек на разной высоте. Сейчас залиты уже вертикальные конструкции, переходим к горизонтальным. Далее - облицовка архитектурным бетоном и деревом, - рассказал Ковалев.

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