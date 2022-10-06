«Почта Крыма» получила в подарок альбом со старинными марками

В Симферополе в здании почтамта прошла встреча директора ФГУП «Почта Крыма» Елены Принь с председателем региональной общественной организации «Крымское республиканское общество филателистов и коллекционеров других направлений» Виктором Мельниковым и филателистом Яковом Дубоссарским.

В рамках встречи Крымским республиканским обществом филателистов и коллекционеров был передан альбом с марками и филателистическим материалом для дальнейшей передачи в дар Центральному музею связи имени А. С. Попова (г. Санкт – Петербург) в честь его 150-летия.

Альбом состоит из четырех тематических разделов: марки Российской империи; филателистический материал, выпущенный почтой СССР; марки Украины; марки Российской Федерации. В альбом включены 220 марок, 20 блоков, 15 специальных гашений и 7 писем военных лет. В альбом вошли марки, начиная с 1905 года выпуска.

- Альбом стал своеобразным воплощением итогов плодотворного сотрудничества и многолетней дружбы республиканского общества филателистов и почты Крыма, - поделился впечатлениями Яков Дубоссарский.

- Мы выражаем огромную благодарность, для нас это большая честь! Обещаем передать этот альбом на хранение в Центральный музей связи имени А.С. Попова, где его будут бережно хранить и найдут ему достойное место, чтобы каждый смог с ними ознакомиться, - сообщила Елена Принь.

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