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Общество6 октября 2022 10:25

Крымская митрополия направляет гуманитарные конвои в прифронтовую зону

При митрополии создан Специальный гуманитарный центр
Дмитрий Коренев
Фото: t.me/Aksenov82

Фото: t.me/Aksenov82

6 октября глава Крыма Сергей Аксенов встретился с митрополитом Симферопольским и Крымским Лазарем. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

- Благодарю Владыку за помощь жителям Донбасса и освобожденных территорий. По его благословению был создан Специальный гуманитарный центр Крымской митрополии, который регулярно направляет гуманитарные конвои в прифронтовую зон, - написал он.

Аксенов добавил, что в условиях распространения фейков и дезинформации необходимо объединить усилия СМИ, госструктур и религиозных организаций для объективного освещения событий в регионе. Он подчеркнул, что правительство Крыма готово оказывать митрополии необходимую поддержку.

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