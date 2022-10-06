Крымская митрополия направляет гуманитарные конвои в прифронтовую зону

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6 октября глава Крыма Сергей Аксенов встретился с митрополитом Симферопольским и Крымским Лазарем. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

- Благодарю Владыку за помощь жителям Донбасса и освобожденных территорий. По его благословению был создан Специальный гуманитарный центр Крымской митрополии, который регулярно направляет гуманитарные конвои в прифронтовую зон, - написал он.

Аксенов добавил, что в условиях распространения фейков и дезинформации необходимо объединить усилия СМИ, госструктур и религиозных организаций для объективного освещения событий в регионе. Он подчеркнул, что правительство Крыма готово оказывать митрополии необходимую поддержку.

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