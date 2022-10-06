Ученые Крымского федерального университета планируют сотрудничать с вузами Херсона

Фото: пресс-служба КФУ

Представители Крымского федерального университета встретились с руководством Херсонской государственной морской академии и обсудили возможность сотрудничества в различных научных областях. Об этом сообщает пресс-служба КФУ.

- Херсон известен уникальными памятниками природы. Например, Алешковские пески – единственная песчаная пустыня в Европе. Херсонская государственная морская академия имеет хорошую научную базу, и, на мой взгляд, в изучении таких природных объектов эти усилия можно объединить, - рассказал директор по науке и образованию Научного спелео-палеонтологического комплекса «Пещера «Таврида»» КФУ им. В. И. Вернадского Геннадий Самохин.

Обсудили и сложности в части реализации образовательного процесса в вузе. По словам Геннадия Самохина, академия нуждается в преподавателях русского языка и истории, а также в учебниках по всех дисциплинам.

По итогам встречи представители вузов наметили точки соприкосновения и выстроили совместные планы по различным направлениям.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50