Погода на 7 октября 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 22 градусов

В Крым пришла погожая пятница. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

7 октября на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.

- В пятницу ожидается сухая, относительно теплая, но ветреная погода. В степных и предгорных районах сохранятся заморозки до минус 2°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе малооблачно. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем 19...21°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. , днем 20…22°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +15…+21°, восточный ветер 3-9 м/с. Ясно.

В Евпатории +14…22°, северо-восточный ветер 4-10 м/с. Ясно.

В Керчи +16 …+18°, северо-восточный ветер 6-11 м/с. Ясно.

В Феодосии +14 …+20°, северо-восточный ветер 4-8 м/с. Ясно.

В Черноморском +16…+18, северный ветер 2-9 м/с. Ясно.

В Джанкое +12…+21°, скорость северо-восточного ветра 3-7 м/с. Ясно.

В Армянске +14 …+21°, скорость северного ветра 2-8-м/с. Ясно.

Температура воды в Черном море +19 …+20°.

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