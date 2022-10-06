Где в Симферополе 7 октября отключат свет

Свет пропадет на время. Фото: архив КП

7 октября отдельные районы Симферополя останутся без электричества, потому что энергетики ведут ремонтные работы.

Где не будет электричества в Симферополе с 8.00 до 17.00:

- улицы Маршала Жукова, 29а; Донская, 34-54 , 25-47А ; Дорожная, 68А-106 , 51-67 ;

Куйбышева, 42-140/67 , 67-141 ; Молодых Подпольщиков, 70-96/118 , 73-109 ; Общественная, 48-82 , 33-85 ; Стрелковая, 28-38 , 23-41 ; Чонгарская, 34-64 , 49-79 ; Кечкеметская, 46, 51-67 ; Лермонтова,17-37 ; Фруктовая, 55-61/81 ; Джанкойская, 86-102 , 85-105 ; Ларионова, 65-101 ; Ракетная, 20-26 , 17; Мелитопольская, 116-136 , 97а-113 ; Турецкая, 20/7, 20-28 , 1-27 ; Чехова, 34-42 ,13, 17, 25; Караимская/ С.Ценского, 1/17; Караимская/ Чехова; Караимская, 16, 1/17, 9/10; Чехова, 10/9; Турецкая/Чехова; Севастопольская, 22/2; Высотная, 92, 93-107 ; Дарвина, 20-72 , 27-83;

- переулки Коллективный, 2-6 ; Стрелковый, 2-26 , 1-21/123 ; Дорожный, 2-10 , 1-13 ; Совхозный, 10-16 , 7-13 ; Фруктовый, 28/38; Бокуна, 2-12 , 1-15 ; Огородний, 2-12 , 1-15.

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