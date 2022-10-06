В Севастополе пиротехники МЧС уничтожили стокилограммовую советскую авиабомбу

Фото: ГУ МЧС по Севастополю

6 октября пиротехники Специализированного отряда ГУ МЧС России по Севастополю уничтожили 100-килограммовую авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по городу.

- Артефакт времен Великой Отечественной войны обнаружили местные жители в районе переулка Кирьянова на территории садоводческого товарищества «Сапун-гора». Авиабомбу советского производства массой 100 килограммов – ФАБ-100 – люди нашли на участке буквально в двух шагах от собственного дома в ходе земляных работ, - говорится в сообщении.

Фото: ГУ МЧС по Севастополю

Фото: ГУ МЧС по Севастополю

Специалисты определили, что состояние и тип взрывателя боеприпаса позволяют перевезти его на полигон.

Жителей ближайших улиц проинформировали о необходимости покинуть опасную территорию. 29 взрослых и 7 детей автобусами доставили в пункт размещения, развернутый на базе кинотеатра «Севастополь».

Бомбу загрузили на борт спецавтомобиля и перевезли на полигон МЧС, где ликвидировали путем контролируемого подрыва. Вместе с ней уничтожили еще 40 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны - минометные мины, ручные гранаты и артснаряды, найденные в разных районах Севастополя.

В операции участвовали 143 человека и 35 единиц техники, из них от МЧС 30 человек и 5 единиц техники.

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